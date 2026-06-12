Figueres omple la plaça Catalunya per defensar els drets de les persones grans
Més de 700 alumnes de l’Alt Empordà han participat aquest divendres en la caminada pels drets de les persones grans i en la lectura del manifest a la plaça Catalunya de Figueres. La jornada ha servit per reivindicar el bon tracte, la dignitat i la necessitat de construir una comunitat més cuidadora.
El manifest ha estat elaborat conjuntament pel Consell d’Infants i Adolescents de Castelló d’Empúries, les persones grans del centre de dia i residència Toribi Duran i representants del Consell de la Gent Gran de l’Alt Empordà. El lema d’enguany ha estat "Cuidar dignament", amb l’objectiu de posar en valor les cures al llarg de tota la vida.
El text defensa que cuidar dignament vol dir fer-ho amb respecte, humanitat i delicadesa, tenint en compte els drets de qui cuida i de qui és cuidat. També reclama entorns més accessibles, tràmits més senzills, accés universal a la tecnologia i el rebuig a qualsevol forma de discriminació per raó d’edat.
La veu dels joves ha tingut un paper destacat, amb un missatge de reconeixement cap a les persones grans, que "ens han cuidat, ens han estimat i ens han deixat el seu llegat". La cloenda del manifest resumeix l’esperit de la jornada: "Sense dignitat no hi ha cures; sense cures no hi ha vida". Més informació