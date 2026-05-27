El Parc de les Aigües recupera la font de les Dues Pilars i els antics vivers del Mas Torrent
El Parc de les Aigües de Figueres torna a fer honor al seu nom. La recuperació de la font de les Dues Pilars ha permès reactivar les canalitzacions de la zona verda i retornar el pas de l'aigua a un dels espais més singulars del parc. La reparació també ha contribuït a fer que els antics vivers del Mas Torrent hagin recobrat part de la seva esplendor, amb làmines d'aigua que tornen a aportar frescor i identitat a aquest entorn urbà. La intervenció arriba després d'un període marcat pel greu episodi de sequera dels darrers anys, que va obligar Figueres a limitar o aturar diferents usos ornamentals de l'aigua. La recuperació d'aquest espai s'inscriu en la voluntat de l'Ajuntament de Figueres i de FISERSA de reobrir de manera progressiva els punts d'aigua més emblemàtics de la ciutat, un cop superades les restriccions més severes i amb criteris de prudència en el consum i, en alguns casos, amb circuits tancats de reaprofitament de l’aigua.