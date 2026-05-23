La protecció del Cap de Creus comença a les escoles de tots els pobles del Parc
Més de 350 alumnes de la Xarxa d’escoles i instituts del Parc Natural de Cap de Creus s’han reunit a la Ciutadella de Roses en la cinquena jornada intercentres SomparCC, una trobada que vol acostar els infants als valors naturals del seu entorn i reforçar l’educació ambiental des de les aules. El projecte, impulsat pel Parc Natural i el Servei Educatiu de l’Alt Empordà, converteix el Cap de Creus en una aula viva a través d’activitats, jocs i iniciatives com el Correcull, que combina activitat física i recollida de deixalles per conscienciar sobre la cura del territori.