VÍDEO | Un ibis migrador fa una aturada històrica a l'Alt Empordà
L'Alt Empordà ha viscut un episodi poc habitual i de gran valor per a la conservació de la fauna amb l'arribada de Frigg, un ibis ermità que aquest diumenge 19 d'abril va fer parada de manera inesperada a les instal·lacions del projecte empordanès mentre completava el seu viatge de retorn cap al nord. La Fundació Alive, promotora del projecte, subratlla que es tracta de la primera vegada que un exemplar d'aquest circuit migratori enllaça les poblacions d'Àustria i Jerez amb la nova colònia que s'està formant als Aiguamolls. La importància del fet creix perquè aquesta visita arriba en un moment en què el projecte de reintroducció de l'ibis ermità a l'Empordà és encara molt recent.