VÍDEO | Coloms i gavians, un problema creixent als nuclis urbans com el de Figueres
Els coloms i els gavians s’han consolidat com dues de les espècies més presents en molts nuclis urbans, especialment en municipis densament habitats o propers al litoral. La seva proliferació provoca queixes per part del veïnat per la brutícia, el soroll i els desperfectes que poden ocasionar en edificis, mobiliari urbà i espais públics. A Figueres, la proximitat amb el litoral és relativa, però els gavians fa temps que també han ocupat la ciutat i cada cop són més descarats a l'hora d'"atacar" contenidors i papereres. Una bona mostra és el vídeo que acompanya aquesta notícia, amb un gavià rebuscant entre les deixalles de la cèntrica plaça de la Palmera. Un dels factors que més perjudica el control dels coloms és l'actuació de persones que, pensant-se que estan fent una bona acció, els alimenten de manera indiscriminada dipositant menjar en espais públics, un fet que pot comportar importants sancions per part de la Guàrdia Urbana. Més informació