La transitada C-31 incorpora un semàfor entre Figueres i Vilamalla al Pont del Príncep per al pas de ciclistes
Les obres de construcció del nou carril bici que comunica Figueres amb Vilamalla ha generat la instal·lació d'un grup semafòric a la C-31, a la zona del Pont del Príncep. En aquest punt de la xarxa viària conflueixen els termes municipals de tres altres municipis, el Far d'Empordà pel costat del carril bici i Vilafant i Santa Llogaia d'Àlguema per l'altra banda de la carretera N-IIa. En aquest punt hi ha una rotonda que en un futur ha de donar continuïtat a la C-31 fins a l'estació de Figueres-Vilafant.