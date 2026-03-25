VÍDEO | El castell de Sant Ferran recupera la pastura per mantenir-lo i protegir una planta endèmica de Figueres i el seu entorn
La pastura als glacis i el fossat del castell de Sant Ferran torna a escena com una eina de manteniment natural de l'entorn i de protecció d'una espècie botànica única, la Silene sennenii. El sistema no és nou, ja es va implementar 2013 i va durar uns anys. Ara ha estat recuperat per la nova societat gestora del servei de visites, formada per Actiescola i Terramar, amb el vistiplau del Consorci del Castell de Sant Ferran. La pastura està recomanada entre els mesos d'octubre i maig, quan la planta encara no ha florit i, per tant, el ramat no la perjudica. "L'objectiu d'aquesta mesura és per gestionar els prats secs dels fossars i els glacis, i millorar l'hàbitat de la Silene, una joia del nostre patrimoni botànic", assenyala Xavier Camps, codirector del servei de visites i biòleg. La recuperació de la proposta també suposa un ajut a la ramaderia tradicional, que cada cop té més dificultats per a trobar pastures.