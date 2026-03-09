Els contracorrents de la Muga i el Fluvià, entre l'espectacle i el perill
És un fenomen secular, però no deixa de ser un espectacle si s'observa amb prudència. Es tracta del moviment de contracorrents que es generen al cor de la badia de Roses, a les desembocadures de la Muga i el Fluvià, els seus dos rius més importants, cada cop que coincideixen el fort onatge d'una llevantada i la riuada procedent de la pluja que ha caigut terra endins. Aquests darrers dies, tant a Empuriabrava com a Sant Pere Pescador, els contracorrents han estat ben visibles, actuen com a remolins amb l'aigua pujant i baixant. Qui guanya, salinitza o endolceix el seu rival. Les bocanes han quedat obertes i, finalment, els grans beneficiats són els organismes marins que reben nutrients. Però, ull, no s'ha de menystenir la força de la natura.