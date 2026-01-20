El temporal i la baixada de rius genera una “Mugada” creixent entre Vilanova i Castelló d’Empúries
Històricament, la plana de l'Alt Empordà ha patit moltes inundacions, provocades generalment per la crescuda de la Muga, la qual cosa va donar peu a la denominació popular de Mugada cada cop que l'aigua sortia de mare. L'acabament de la presa del pantà de Darnius-Boadella el 1969 va permetre regular aquest perill, tot i que, des d'aleshores, de mugades n'hi ha hagut algunes de sonades per causes diverses. L'actual llevantada ha fet que els cabals del Llobregat d'Empordà, el Manol i la Muga, aquest darrer alimentat en part pel desembassament preventiu del Pantà, hagin generat una baixada considerable d'aigua a partir de Vilanova de la Muga. Una crescuda que es fa molt evident només de veure el riu a l'altura del pont medieval de Castelló d'Empúries, tal com ens mostra el vídeo enregistrat per Sònia Duñach. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ja va tancar els passos dels Griells i de l'Asil Toribi Duran a finals de la setmana passada per evitar incidents. Més informació