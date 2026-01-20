Seccions

És notícia
Directe Llevantada EmpordàCarreteres EmpordàCrescuda riu Manol
instagramlinkedin
El temporal i la baixada de rius genera una “Mugada” creixent entre Vilanova i Castelló d’Empúries

El temporal i la baixada de rius genera una “Mugada” creixent entre Vilanova i Castelló d’Empúries

Santi Coll

El temporal i la baixada de rius genera una “Mugada” creixent entre Vilanova i Castelló d’Empúries

Santi Coll

Sònia Duñach

Castelló d'Empúries
RRSS WhatsAppCopiar URL

Històricament, la plana de l'Alt Empordà ha patit moltes inundacions, provocades generalment per la crescuda de la Muga, la qual cosa va donar peu a la denominació popular de Mugada cada cop que l'aigua sortia de mare. L'acabament de la presa del pantà de Darnius-Boadella el 1969 va permetre regular aquest perill, tot i que, des d'aleshores, de mugades n'hi ha hagut algunes de sonades per causes diverses. L'actual llevantada ha fet que els cabals del Llobregat d'Empordà, el Manol i la Muga, aquest darrer alimentat en part pel desembassament preventiu del Pantà, hagin generat una baixada considerable d'aigua a partir de Vilanova de la Muga. Una crescuda que es fa molt evident només de veure el riu a l'altura del pont medieval de Castelló d'Empúries, tal com ens mostra el vídeo enregistrat per Sònia Duñach. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ja va tancar els passos dels Griells i de l'Asil Toribi Duran a finals de la setmana passada per evitar incidents. Més informació

TEMES

Tracking Pixel Contents