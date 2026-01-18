El desembassament preventiu de Darnius-Boadella activa el "turisme d'aigua"
L'excel·lent nivell de reserves i el fet que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) estigui duent a terme un procés preventiu de desembassament davant de l'arribada d'una nova llevantada a l'Alt Empordà, ha fet que el nombre de visitants al pantà de Darnius-Boadella s'hagi incrementat de manera exponencial aquests darrers dies. Una bona prova ha estat la imatge que oferia, aquest diumenge, la plataforma superior de la presa, amb gent de totes les edats passejant per a poder observar la quantitat d'aigua acumulada i el raig procedent del canal inferior de desguàs, que baixa directament a la Muga, el cabal de la qual ha anat augmentant progressivament en el transcurs dels darrers dies. També s'ha fet notar l'aparcament ple de vehicles al costat de l'oficina de control de l'embassament. Els visitants anaven amb el paraigua a la mà a causa de la pluja que acompanyava el dia, un fet que no ha impedit que molts d'ells pugessin fins als dos miradors que hi ha al capdamunt de la presa.