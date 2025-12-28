L'embassament de Darnius Boadella assoleix la seva millor reserva dels darrers anys
L'embassament de Darnius Boadella ha rebut el millor regal de Nadal dels darrers anys gràcies a l'aigua aportada per la Muga i l'Arnera, els seus principals proveïdors, com així ho demostra el vídeo captat per Lluís Barrera i que il·lustra aquesta informació. Les pluges descarregades a les Salines i la seva cadena muntanyosa, provocades pel temporal de llevant que ha castigat el litoral de la Costa Brava, han fet que el Pantà de referència a l'Alt Empordà ja hagi guanyat 12,5 Hm³ de reserva d'aigua en només quatre dies. Abans del temporal, l'embassament es trobava al 56,92% de la seva capacitat (36,3 Hm³), una quantitat d'aigua gens menyspreable després del greu període de sequera que les pluges de la passada primavera van permetre deixar enrere. Aquest diumenge, 28 de desembre, segons les dades de l'ACA, la presa reté 48,74 Hm³, una quantitat que continuarà augment els pròxims dies a mesura que els rius i rieres vagin conduint l'aigua que baixa de la muntanya. Aquesta dada representa el 76,9% de capacitat del Pantà, un percentatge molt superior al de les mitjanes històriques dels darrers anys i absolutament allunyat del 17,18% (10,88 Hm³) que es va registrar ara fa justament un any, en aquesta mateixa data. De fet, la mitjana dels darrers cinc anys tampoc era massa bona (22,31 Hm³) i la de la dècada només s'acostava al terç de la capacitat de l'embassament (28,39%). Més informació