VÍDEO | Castelló avança en l'enlairament de ponts d'Empuriabrava per evitar els efectes del canvi climàtic

Castelló avança en l'enlairament de ponts d'Empuriabrava per evitar els efectes del canvi climàtic
L'avinguda de la República Catalana, l'accés principal al front de mar d'Empuriabrava, està tallada des del mes d'octubre passat a causa de les obres de substitució de la plataforma del pont del canal gran. Es tracta d'una obra rellevant promoguda per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, que dona continuïtat al pla municipal de renovació i actualització dels passos elevats sobre els canals de la urbanització. La primera actuació es va fer fa dos anys en el sector de Falconera, en el vial que comunica l'avinguda de la República Catalana amb la zona de la Rubina. L'obra es va acabar aquest mateix 2025 amb la col·locació de les baranes de ferro coren en els seus laterals. En el cas del canal gran, segons informa l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament, un cop completat l'enderroc del tauler antic, els treballs que executa l'empresa Rubau Tarrés se centren actualment en el muntatge del nou tauler, format per bigues prefabricades posttesades i una nova llosa de compressió.