L’antiga sitja de cereals de can Guillamet de Figueres ja és història
Després d’un laboriós treball de desmuntatge i enderroc, les antigues instal·lacions de la sitja del gra de can Guillamet de Figueres, situada entre el camí de Vilatenim i el pont de la via del tren, ja són història. L’empresa que ha dut a terme el treball ha hagut de retirar les peces d’amiant de la teulada i totes les estructures de ferro de les naus. Aquesta finca va ser adquirida, mesos enrere, pel Grup Bon Preu, el qual està treballant en el projecte que ha de permetre l’obertura d’un nou hipermercat Esclat Aquest espai comercial dona continuïtat al polígon de la zona de la depuradora. Ara s'estan duent a terme els tràmits administratius que han de permetre la urbanització del sector i la construcció posterior dels diferents equipaments del centre comercial. Més informació