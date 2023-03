Les obres d’urbanització del carreró de Caputxins acaben de generar una nova polèmica relacionada amb la conservació del patrimoni de Figueres, ja que els treballs que impulsa l’Ajuntament han comportat l’enderroc d’un tram original de l’antiga muralla del convent, que era una de les més ben conservades de Catalunya i que es va aixecar durant la tercera guerra carlina, entre 1872 i 1876.

El regidor del grup de Junts, Josep M. Bernils, ha mostrat la seva «sorpresa i indignació» en veure «com les obres d’urbanització del carreró han comportat la destrucció parcial de la muralla carlina. Un tros d’història de Figueres que, en l’aprovació del projecte, vàrem demanar que es protegís i que es valorés. Aquest n’és el resultat. Per fer un pas de vianants, creiem que hi havia altres fórmules i esperàvem una sensibilitat més gran per part del govern municipal».