Bombers i Guàrdia Urbana han hagut d'actuar a l'avinguda Salvador Dalí de Figueres per apagar el foc que afectava un vehicle que circulava entre la pujada del Castell i el Parc Bosc. Es desconeixen les causes de l'incendi. Els fets han ocorregut cap a tres quarts de sis de la tarda. El sinistre ha generat una important retenció de trànsit a la cruïlla del centre de la ciutat amb la zona esportiva i hospitalària, un fet que s'ha vist agreujat per la pluja. També ha afectat de ple la circulació d'entrada i de sortida de Figueres des del tram urbà de l'N-II.