El bon temps facilita una primera banyada de l'any multitudinària a Roses

"El secret és no pensar-t'ho gaire i anar per feina", així s'expressa Lolita Serrat, de 67 anys, segons abans d'entrar a l'aigua a la platja de Roses per a celebrar l'arribada de l'any nou. Ella, i centenars de persones més, moltes d'elles estrangeres, han participat en aquesta activitat popular que ja és una tradició i que ha estat seguida per un gran nombre de gent aturada entorn del passeig. La bona temperatura exterior, d'uns quinze graus en ple migdia, ha facilitat que fossin molts les valentes i els valents que han estrenat l'any nou amb una banyada refrescant. Aquest bany iniciàtic s'ha repetit a moltes altres platges del litoral de la Costa Brava. Per a Bernard Page, vingut del centre de França, "aquesta remullada ha estat una benedicció. Ja havíem vingut l'any passat i ens sembla fantàstic poder-nos banyar en família en un poble tan acollidor i fantàstic". Les organitzadores, un any més, han ofert begudes calentes als participants.