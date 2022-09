El passeig Marítim de Colera ha viscut una pletòrica recuperació de la Festa de la Verema de la DO Empordà i l'estrena de la nova Festa de la Pissarra, organitzada pel celler Hugas de Batlle, vinculada a la geologia de les vinyes d'aquest territori costaner. Centenars de persones han omplert, aquest dissabte, el front de mar del municipi i han fet llargues cues per a poder participar en el tast de vins ofert per una dotzena de cellers, entre els quals hi havia com a convidats La Tour Vielle de Cotlliure i Vall Llach del Priorat. La mainada ha estat la protagonista de la primera premsada del most.