Uns tres-cents alumnes de primària de cinc escoles de la comarca han participat, aquest dijous, en la jornada d'anellament de pollets de cigonya en el Parc del Castell de Peralada. Voluntaris de l'Apnae, amb el seu president Jordi Sargatal al capdavant, han mostrat als escolars com viuen i creixen aquestes aus reintroduïes en els jardins del Castell el 1996. La novetat d'aquest any ha estat la col·locació de radiotransmissors a vuit aus per a poder-ne fer un seguiment durant els pròxims anys.