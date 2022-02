La polèmica per la instal·lació d'una antena de telefonia mòbil en els terrenys públics de l'Olivar Gran de Figueres ha obert un nou capítol, aquest dimecres, amb l'acusació directa de "dir falsedats i enganyar als veïns" feta pel grup de Junts per Figueres contra l'actual Govern municipal. Segons ha explicat el portaveu i exalcalde Jordi Masquef, la ubicació de l'antena sol·licitada per l'empresa Telxius Torres España SL "va ser aprovada directament per la Junta de Govern, en la qual l'oposició no hi participa, el 25 de març de 2021". Masquef ha recordat, documents en mà, que el Ple va aprovar per unanimitat, el juny de 2015, a finals del mandat que aleshores presidia Santi Vila, un plec administratiu que concedia a les empreses de telefonia dos emplaçaments concrets per a ubicar-hi antenes. El primer està situat al costat del Cementiri i l'altra, en el polígon industrial del Molí de l'Arròs, darrere de l'antiga factoria de la Suca.