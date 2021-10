La mobilitat cent per cent elèctrica en transport pesat de mercaderies per carretera ha arribat amb força de la mà de Renault Trucks, la secció de camions i camionetes de la factoria francesa. Bona prova d'aquest fet, l'hem tingut a les instal·lacions gironines de Motor Tàrrega, l'empresa concessionària de la marca.

Aquest dijous, Motor Tàrrega i la patronal del transport Asetrans han organitzar una jornada divulgativa per a parlar sobre la mobilitat elèctrica, un acte que va servir també per a presentar a les empreses i autònoms del sector la nova gamma de models de camions Renault i diverses iniciatives vinculades a la mobilitat sostenible.

El gerent de Motor Tàrrega, Xavi Esteve, va destacar la singularitat d'un esdeveniment «pioner» per als nous temps de la sostenibilitat. I ho va fer al costat dels tres primers camions matriculats i a punt de ser comercialitzats. El mateix dijous, el concessionari va fer lliurament d'un dels vehicles a una empresa de distribució.

De 3,1 a 26 Tones

La gamma Renault Trucks 100% elèctrica ofereix vehicles pesants per a transport de mercaderies des de 3,1 fins a 26 Tones amb una bona autonomia, a més de poder adaptar les seves caixes a les necessitats dels diferents sectors comercials i industrials. «Són vehicles adaptats a la realitat del mercat. El nostre objectiu és facilitar el canvi a la sostenibilitat i donar una solució vàlida al transport», explica David López, director d'electromobilitat de Renault Trucks. «Cada dia creixem en adaptacions, volem que els clients ho tinguin fàcil per canviar cap a la sostenibilitat», afegeix.

Per Eduard Ayach, president d'Asetrans, «cal no oblidar que el transport necessita bones carreteres i bons vehicles. El client dels nostres serveis demana un vehicle en condicions i que s'adapti a la sostenibilitat».

L'acte també va servir per a presentar la nova Guia de la sostenibilitat en el transport per carretera, exposada per Marta Losada, gerent del Cluster Catalonia Logístics i les solucions de càrrega energètica proposades per Circontrol de la mà de Manel Martínez. També hi va haver aportacions de Cenit i la seva Guia de vehicles de mercaderies.

L'esdeveniment va comptar amb la presència del CEO de Renault Trucks Espanya, François Botinelli. «La nostra empresa ha demostrat ser capdavantera en el sector elèctric i demostra, amb aquests models, que no és un tema de futur, sinó una realitat ben palpable i efectiva».