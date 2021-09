El Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer acull, des d'aquest passat divendres, el nou Espai d'Innovació Empresarial de Figueres. L'equipament ha estat condicionat a l'edifici de nova construcció que l'Ajuntament ha aixecat al costat de l'anterior. La inauguració ha anat a càrrec de la consellera de Presidència del Govern de la Generalitat, Laura Vilagrà i del vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Presas, juntament amb l'alcaldessa Agnès Lladó. Els han acompanyat la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Sònia Martínez, regidors, tècnics i empresaris. La presentació ha anat a càrrec de la periodista Xantal Llavina, conductora dels programes Revolució 4.0 de TV3 i Catalunya Ràdio.

La consellera Vilagrà ha celebrat que Figueres "sigui una ciutat que mira al futur" i creu que el nou centre "generarà noves oportunitats per no deixar ningú enrere" a més "de fomentar la competitivitat de les empreses del territori". El diputat Pau Presas ha destacat que l'Espai que avui s'estrena "ajudarà a diversificar l'economia local i comarcal" a partir de l'objectiu de "crear xarxa i treball multidisciplinari que facin valdre el poder avançar". Presas, responsable de l'àrea de Promoció econòmica de la Diputació, afirma que l'obertura d'aquest Esài "és un punt d'inflexió" per a la ciutat i la comarca, amb el repte "de mantenir empreses i llocs de treball en el territori".

L'alcaldessa Agnès Lladó ha reconegut que "aquest era un projecte molt reivindicat, en el qual hi he cregut des del primer moment" per a una Figueres "que és una capital de comarca plena d'oportunitats, en la qual els vells models econòmics han de canviar".

Per aconseguir-ho, l'Espai d'Innovació Empresarial, projectat com a incubadora vertical tecnològica i construït amb fons europeus Feder, de la Diputació de Girona i de l'Ajuntament de Figueres, posa a disposició dels emprenedors i de les empreses de nova creació, deu despatxos i espais comuns que podran utilitzar per a arrencar els seus projectes i iniciar-ne la consolidació.