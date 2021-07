Els Bombers alerten que el foc de Llançà és "virulent" i llança focus secundaris i temen el comportament que pugui tenir davant d'una previsió de tres dies de Tramuntana. L'incendi, que crema des d'aquest migdia, segueix fora de control i ja ha calcinat 93,5 hectàrees de terreny, el 95% de les quals al Parc Natural del Cap de Creus. 60,5 hectàrees són a Llançà i 33 a Port de la Selva. Els Bombers calculen que el foc té un potencial de 2.000 hectàrees en aquesta zona. S'ha tancat l'accés a les tres urbanitzacions desallotjades i ara com ara no hi ha previsió de quan podran tornar els evacuats, que el cos d'extinció d'incendis ha xifrat en 30 persones.