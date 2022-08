Pedret i Marzà són dos petits nuclis que formen un poble d'uns 200 habitants, a l'Alt Empordà. L'any 1846 va perdre la seva independència municipal i van passar a formar part del terme de Vilanova de la Muga, una situació que es va revertir el 1933 quan va poder recuperar la seva identitat. La història de Pedret i Marzà ha estat recollida per Mònica Nadal i Antoni Egea en el volum 219 de les monografies dels Quaderns de la Revista de Girona, impulsats des de 1985 per la Diputació. La presentació del llibre ha tingut lloc, aquest dimarts, en el centre social de Marzà. L'acte ha aixecat molta expectació entre el veïnat i la gent vinculada al poble, ja que fins ara només es disposava de dos llibres de recerca històrica relacionats amb el poble i escrits per Josep Maria Gironella. "Estem molt contents d'haver ampliat el coneixement sobre Pedret i Marzà", diu el seu alcalde, Daniel València. L'acte, conduït per Carme Llaona, ha comptat amb la participació del vicepresident de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, i la directora de la col·lecció, Rosa Maria Gil.