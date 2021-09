Les Nits d'Acústica 2021 exhaureixen les entrades per a 18 dels 21 concerts, i d'aquesta manera aconsegueix reunir més de 15.000 persones a Figueres.

Durant els tres dies que va durar el Festival es va poder gaudir de concerts d'artistes tan rellevants com Nathy Peluso, Rigoberta Bandini, Manel, Els Pets o Mishima, entre d'altres. A més, també es van poder escoltar grups emergents com Ginestà, Joina o Reïna. Enguany es presentava com a novetat la programació de tres grups emergents locals: Somboïts, Entresol2na i Guillola.