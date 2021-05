El tercer Congrés de l'Espai Català Transfronterer, celebrat a Figueres i organitzat per l'Institut d'Estudis Empordanesos i World Harmonies, dins del marc de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, ha reivindicat la qualitat històrica de la canya empordanesa per a l'elaboració de peces per als instruments musicals de vent. "Els cants de la canya" ha reunit, a l'auditori dels Caputxins, elaboradors, lutiers i músics vinguts dels dos costats de la frontera per a debatre la importància històrica d'una indústria artesana que, encara avui, exporta bona part de la seva producció arreu del món.

El Congrés ha tingut com a colofó l'obertura d'una exposició divulgativa al Cercle Sport de de Figueres, que ha comptat amb l'assistència del regidor de Cultura, Alfons Martínez Puig, i les explicacions de la presidenta de l'Institut d'Estudis Empordanesos, Anna Maria Puig, i el músic i periodista, Jordi Jordà.