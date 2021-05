El 35è Festival de Peralada aixeca el teló, aquest estiu sí, "amb un cant a la vida", com ha reconegut Isabel Suqué Mateu, presidenta de la Fundació Castell de Peralada, durant la presentació realitzada als jardins del mateix Castell aquest dimarts al migdia. Serà del 16 de juliol a l'1 d'agost, en una versió més reduïda amb menys aforament -set cents espectadors a la platea- però també "més intensa", com ha assegurat el director del Festival, Oriol Aguilà. El Béjart Ballet Lausanne ha estat escollit per inaugurar el Festival amb un espectacle, el Ballet For Live, que ja es va poder veure al mateix escenari el 2010. És la primera vegada en la seva història que el Festival repeteix muntatge però, com ha comentat Aguilà, "és tan meravellós que vam pensar que era el millor per aixecar el teló" en una edició que està dedicada a la memòria d'Artur Suqué, qui va morir recentment i, també, a totes les persones que han perdut la vida durant la pandèmia.