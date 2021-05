La configuració de la nova unitat de drons dels Mossos d’Esquadra ha entrat en la recta final i el cos treballa per posar-la en funcionament en l’inici del Mobile World Congress, previst pel 28 de juny. Els drons, que el cos utilitza des del 2012, ara passaran a constituir una unitat específica. També sumaran 12 nous pilots que s'estan formant i que han estat seleccionats d'entre els 130 que es van presentar. La nova unitat compartirà espai a l’Aeroport de Sabadell amb la de Seguretat Aèria i la d’Helicòpters, integrant-se així "sota el mateix paraigües organitzatiu", a l’àrea de mitjans aeris, segons ha explicat a l’ACN el comissari portaveu, Joan Carles Molinero. Tres caporals i nou agents són els pilots seleccionats per incorporar-se a la nova unitat de drons dels Mossos d'Esquadra. Si bé ja compten amb el carnet per pilotar drons, el juny rebran un curs de capacitació específic per poder aplicar els coneixements que tenen dins l'operativa policial, segons ha explicat a l'ACN el cap de l'àrea de mitjans aeris, Avel·lí Garcia.