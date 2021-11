Esquerra Republicana ha desencallat dos projectes cabdals per la mobilitat de la demarcació de Girona com és el projecte per fer el baixador del TAV a l’aeroport de Girona i l’eliminació dels passos a nivell del tren a Figueres a través de l’acord que s’ha arribat durant la negociació dels pressupostos de l’Estat. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, es felicita per aquest «acord històric».