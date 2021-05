La pluja i el mal temps no han sigut un impediment pel més d'un miler de persones que s'han manifestat aquest dissabte 29 de maig a la tarda, sobre les 18h, a l'Escala, per mostrar el seu malestar amb la gestió i creació de parcs eòlics, tant amb projecte de parc eòlic Tramuntana, a la costa de la badia de Roses, com d'altres previstos de fer a l'interior de la comarca.