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Un estudi associa dos nutrients amb una millor funció cognitiva durant l'envelliment
Un nou estudi ha observat que una ingesta més elevada de dos nutrients presents de manera natural en diversos aliments, la colina —present als ous, el peix, les carns magres i els productes lactis— i la betaïna —present als cereals integrals, els espinacs, la remolatxa i alguns mariscs—, s'associa amb una evolució més favorable d'algunes funcions cognitives en persones grans amb sobrepès o obesitat i síndrome metabòlica. Més informació