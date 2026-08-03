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Un estudi associa dos nutrients amb una millor funció cognitiva durant l'envelliment

Un estudi associa dos nutrients amb una millor funció cognitiva durant l'envelliment

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Un estudi associa dos nutrients amb una millor funció cognitiva durant l'envelliment

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Un nou estudi ha observat que una ingesta més elevada de dos nutrients presents de manera natural en diversos aliments, la colina —present als ous, el peix, les carns magres i els productes lactis— i la betaïna —present als cereals integrals, els espinacs, la remolatxa i alguns mariscs—, s'associa amb una evolució més favorable d'algunes funcions cognitives en persones grans amb sobrepès o obesitat i síndrome metabòlica. Més informació

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