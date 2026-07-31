Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
S’esfondra una part del sostre del gimnàs de l’Escola Salvador Dalí de Figueres
Una part del sostre del gimnàs de l’Escola Salvador Dalí de Figueres s’ha esfondrat aquest dijous. Els veïns de la zona han alertat els serveis d’emergència després de sentir un fort soroll procedent de l’interior de les instal·lacions del centre educatiu.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Urbana de Figueres i dels Bombers de la Generalitat, així com l’arquitecte municipal, representants de la direcció de l’escola i membres del govern municipal. Més informació