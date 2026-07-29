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Perelada porta a escena el diàleg entre el festival i el campus amb l'espectacle 'NIU'
El Mirador del Castell de Perelada ha estat l'escenari aquest dimarts de la posada en escena de 'NIU', el projecte del ballarí i coreògraf Aleix Martínez. La proposta neix de la voluntat de crear un "pont de diàleg" entre el festival -que commemora el 40è aniversari- i el seu campus, que celebra deu anys. Per fer-ho, la peça ha unit joves ballarins i músics en formació amb intèrprets i artistes internacionals, entre els quals hi ha integrants de l'Hamburg Ballet on Martínez treballa. De fet, aquesta és la primera vegada que es crea un espectacle des de les entranyes del campus. "La idea era donar una oportunitat a aquests joves talents i fer un pas més portant l'aprenentatge dins l'aula a l'escenari", afirma Martínez. Més informació