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VÍDEO | Montse Virgili evoca les dones del seu món que habiten a 'Els moixons', a Agullana
La veu radiofònica de Montse Virgili (1976) ens és molt familiar gràcies al programa que dirigeix i presenta a Catalunya Ràdio, 'Les dones i els dies'. En aquest programa, Virgili rescata moltes figures femenines com les que ha fet aparèixer al seu primer llibre, 'Els moixons' (La Magrana). La setmana passada el va presentar al cicle Punt de Lectura d'Agullana.