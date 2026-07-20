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Així ha celebrat Figueres la victòria de la selecció espanyola en la final del mundial

Així ha celebrat Figueres la victòria de la selecció espanyola en la final del mundial

Tony Ruedas

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Així ha celebrat Figueres la victòria de la selecció espanyola en la final del mundial

Tony Ruedas

Figueres
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La victòria de la selecció espanyola sobre Argentina en la final del Mundial de futbol dels Estats Units ha estat rebuda amb eufòria a Figueres i, poc després del final del partit que va anar a la pròrroga, centenars de persones es van reunir a la Rambla durant més de dues hores per celebrar que la selecció estatal broda la segona estrella gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres després d’una final en què ha estat clarament superior a una Argentina que ha acabat amb deu homes i que no ha atacat fins als darrers minuts.

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