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VÍDEO | Empuriabrava s'estrena com a seu del Drone Show Festival durant les Festes del Carme
La nit d'aquest dimecres, 15 de juliol, Empuriabrava va congregar milers de persones al passeig marítim durant la primera jornada del Drone Show Festival, en el marc de les Festes del Carme. Aquest festival neix amb la voluntat de consolidar-se com una de les grans cites culturals i turístiques de l'estiu. Els 300 drons van transformar el cel d'Empuriabrava en un gran escenari a l'aire lliure, oferint una experiència immersiva que va fer gaudir al públic de totes les edats. Més informació