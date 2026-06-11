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VÍDEO | Busquen un adolescent de 16 anys desaparegut al mar davant la costa de Roses
Els equips d'emergència busquen des d'aquest dimecres a la nit un menor de 16 anys que es va perdre amb moto d'aigua en una excursió guiada per Roses. Salvament Marítim va rebre l'avís pels volts de tres quarts d'onze de la nit quan els responsables de l'empresa van veure que el jove no arribava a la zona de Santa Margarida, on estava previst que es trobés amb la resta del grup. De seguida es va activar la recerca que segueix aquest matí, amb efectius dels Bombers, Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Local de Roses, a més de Salvament Marítim que ha activat un helicòpter i diverses embarcacions de rescat. Els equips d'emergència han fet una reunió de coordinació per intentar trobar el jove. Més informació