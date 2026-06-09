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VÍDEO | Gino Rubert inaugura exposició a l'Alfolí de la Sal de l'Escala
Era l'any 2008 quan Gino Rubert va exposar al Museu de l'Empordà de Figueres. Des d'aleshores, a banda d'obrir les portes del seu taller a Sant Martí d'Empúries durant el festival de Les Muses, que es fa el desembre a l'Escala, no s'havia vist cap obra seva, fins aquest dissabte passat, quan es va presentar, en una petita sala de l'Alfolí de la Sal, el retaule postmodern Vanity Fair que va crear per encàrrec del MNAC durant la pandèmia i que actualment és propietat de la família Suqué Mateu, del castell de Peralada, on encara no està exposat al públic. Aquesta obra es podrà veure a l'Alfolí fins al 23 d'agost.