Vídeo: Alumnes de l'Institut de Llançà es neguen a entrar a les aules per la calor
Alumnes de diversos cursos de l'Institut de Llançà es concentren a l'exterior del centre des de primera hora del matí perquè asseguren que no es pot assistir a classe amb normalitat per la calor. Asseguren que "és insuportable" i estan més pendent del malestar que genera que d'atendre el professor. Des de la direcció del centre constaten la situació i que només disposen d'alguns ventiladors. Durant el matí intentaran traslladar alguns alumnes a zones d'ombra del pati. Més informació