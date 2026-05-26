Vídeo: Macrooperació dels Mossos contra una banda dedicada al cultiu i el tràfic de marihuana amb epicentre a les comarques de Girona
Els Mossos d’Esquadra han posat en marxa aquesta matinada de dimarts una macrooperació policial contra una organització criminal estable amb epicentre a la província de Girona i dedicada principalment al cultiu indoor de marihuana i a la distribució de substàncies estupefaents. La investigació també relaciona el grup amb la tinença d’armes i el blanqueig de capitals. Més informació