VÍDEO | Un home mata a ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut un home de 48 anys per matar la seva exparella a ganivetades en ple carrer a Figueres. Els fets han passat pels volts de tres quarts de tres de la tarda a la plaça Tarradellas quan l'home ha agredit a ganivetades la seva exparella. Els serveis d'emergències han rebut l'avís i s'han dirigit fins al lloc. També s'hi han desplaçat efectius del SEM, que no han pogut fer res per salvar la vida a la víctima, de 33 anys. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia una ordre l'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com un presumpte crim masclista. L'Ajuntament de Figueres convocarà un minut de silenci dimecres per condemnar els fets.