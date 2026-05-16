VÍDEO | Espolla converteix un oliverar recuperat en una biblioteca de muntanya
En ple paratge natural de l’Albera, dins el terme d’Espolla i de camí al nucli dels Vilars, s’hi amaga un indret idíl·lic: l’oliverar de Cal Coixa, un espai recuperat per la Fundació Art&Paraula com a paratge literari, una biblioteca de muntanya a l’aire lliure oberta a tothom. La seva finalitat és la mateixa que marca el destí de la Fundació: promoure el gust lector, difondre la literatura juvenil i infantil de qualitat i potenciar l’arrelament de la gent en els pobles a través de la cultura