L’auditori de la Sala Municipal de Castelló encara la recta final de la primera fase
Les obres de rehabilitació de l’antiga església del convent de Sant Domènec de Castelló d’Empúries, que s’està transformant en el futur auditori polivalent de la Sala Municipal, han entrat en la recta final de la primera fase. L’alcaldessa, Anna Massot, explica que els treballs s’han intensificat per complir els terminis vinculats a les subvencions obtingudes, que sumen "més de 3.300.000 euros". "Ara sí que es comencen a veure més progressos", assenyala Massot, que destaca que ja es perceben zones acabades, amb la col·locació de rajoles, els primers treballs als paviments, la pintura del sostre i la protecció dels travessers de fusta. La previsió del govern municipal és que aquesta primera fase estigui enllestida abans de l’estiu, durant el mes de juny. Massot, no obstant això, recorda que l’actuació no quedarà completada fins a la segona fase de les obres, que ja es troba en procés de licitació i que inclourà elements essencials com els ascensors, les grades retràctils i la il·luminació. "Tot això pretenem que estigui acabat aquest 2026", apunta l’alcaldessa, que veu aquest any com el moment en què l’equipament ha de quedar acabat i preparat per a la seva estrena.