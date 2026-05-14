VÍDEO | Les excavacions a la Ciutadella de Roses localitzen estructures d'època grega i d'una ocupació a partir del segle VII dC
Les noves excavacions a la Ciutadella de Roses (Alt Empordà) ha permès localitzar estructures d'època grega i d'una possible ocupació entre els segles VII i X dC. La nova campanya s'ha dut a terme sota el monestir de Santa Maria i els treballs han permès constatar les grans dimensions del complex funerari, que dataria dels segles IV i VI després de Crist. El director de les excavacions, Lluís Palahí, ha explicat que podria ser comparable a basíliques que s'han trobat en ciutats com Empúries o Tarragona. Els treballs també han localitzat tres sarcòfags monolítics de pedra, que provindrien de "la zona narbonesa de la Gàlia" i que "explicaria la importància que tenia Roses a nivell comercial".