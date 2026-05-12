VÍDEO | El pirata Jack Sparrow passeja per Figueres provant les dificultats que pateixen els invidents
Bernat Costa, doble oficial de l'actor Johnny Depp a Espanya, va visitar ahir dilluns la delegació de l'ONCE a Figueres en el marc de la Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya, en una activitat pensada per apropar, d'una manera vivencial i molt propera, el dia a dia de les persones cegues o amb discapacitat visual greu. Bernat Costa explica la seva experiència mentre passeja pels carrers de la ciutat amb els ulls tapats guiats per un bastó.