VÍDEO | Quatre detinguts per segrestar i agredir greument un home a l'Alt Empordà a finals dels 2025
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 9 d'abril quatre homes per segrestar i agredir un altre home a l'Alt Empordà a finals dels 2025. La víctima va interposar una denúncia el 3 de febrer passat i va manifestar haver estat retinguda contra la seva voluntat en una finca agrícola de Cabanes entre els dies 8 i 9 de desembre. Allà, presumptament va ser intimidada i agredida amb violència pels segrestadors, d'entre 24 i 62 anys, amb l'objectiu d'obligar-la a fer efectiu el pagament d'un rescat econòmic de 60.000 euros. Posteriorment, l'home segrestat va ser traslladat a un altre immoble situat a França, a prop de la frontera amb Bèlgica, fins que el seu entorn familiar va abonar part del rescat.