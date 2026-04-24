VÍDEO | Figueres ret homenatge a Melitó Casals a l'exposició 'Objectiu Meli'
El Museu de l'Empordà, la casa natal de Dalí i la Sala Escorxador de Figueres es convertiran, des d'aquest dissabte 25 d'abril, quan s'inaugura a les 12 del migdia, i fins a l'octubre, en el triangle perfecte per redescobrir, o descobrir, en molts casos, la figura del gran fotògraf de l'Empordà, Melitó Casals, Meli. La triple exposició ens apropa a l'univers d'un fotògraf d'ofici, un artista-creador, més enllà de la seva relació professional i d'amistat amb Salvador Dalí i Gala que, per altra part, es posa absolutament en evidència Més informació