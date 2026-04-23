Actuació de la coral de l'Institut Deulofeu de Figueres durant el lliurament dels premis dels treballs de recerca
Figueres va acollir ahir dimecres l'acte de lliurament dels Premis Juvenils de Treballs de Recerca de Batxillerat 2026, convocats per l'Institut d'Estudis Empordanesos i la IAEDEN-Salvem l'Empordà. En aquesta edició es van concedir el XXV Premi Albert Compte, dedicat a treballs d'humanitats i ciències socials, i el XXXVI Premi Josep M. Álvarez, centrat en medi ambient i natura. Per primer cop, a més, es va lliurar la Beca Albert Tomàs i Bassols, destinada a reforçar el reconeixement als primers premis. L'acte es va celebrar a l'auditori Narcís Monturiol del Cercle Sport i va ser conduït per la presidenta de l'IEE, Anna Maria Puig. En nom de les dues entitats van parlar Marc Soler i Llorenç Pascua. La cerimònia es va tancar amb una actuació de la coral de l'Institut Deulofeu, que va posar el colofó a una vetllada de reconeixement al talent jove i a la recerca feta des dels centres de batxillerat de la comarca. En l'apartat d'humanitats i ciències socials, el Premi Albert Compte va ser per a Jana Quesada Barceló. Pel que fa al Premi Josep M. Álvarez, el primer premi va distingir Elna Mach Puigdevall pel treball Quan l’aigua parla. El missatge ecològic de la Muga.