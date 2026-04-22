Els icònics ous de Dalí de la Torre Galatea de Figueres recuperen el color original
Els ous de la Torre Galatea de Figueres són objecte, aquesta setmana, d'una intensa operació de neteja que ha despertat força expectació. Operaris d'una empresa especialitzada, amb l'ajut de la ploma d'un camió grua, estan extraient amb aigua a pressió la pol·lució acumulada sobre aquestes icòniques peces creades per Salvador Dalí el 1983, quan va reconvertir l'antiga Torre Gorgot en l'actual Torre Galatea, un dels edificis que formen part del conjunt del Teatre-Museu Dalí. Els treballs formen part de la plans de manteniment habitual de la Fundació Gala-Salvador Dalí, gestora del llegat dalinià i dels seus equipaments a Figueres, Portlligat de Cadaqués i Púbol de la Pera. Més informació