VÍDEO | Creixen un 22% els francesos que posen benzina a la Jonquera durant el primer mes de rebaixa de l'IVA dels carburants
Els conductors francesos que es desplacen a posar gasolina a les benzineres de la Jonquera han crescut un 22%, després del primer mes de la rebaixa de l'IVA als carburants. Des del sector assenyalen que el client de l'altra banda de la frontera ja era el més habitual abans de l'esclat del conflicte a l'Orient Mitjà, però destaquen que ara han notat que venen conductors de "més lluny de Perpinyà" a fer benzina. Tot i això, també s'ha detectat un lleuger descens dels litres per vehicle, arran de l'increment global del preu del cru. El que sí és unànime en tots els conductors que venen del sud de França és la demanda a l'Elisi perquè apliqui una mesura similar a la que ha pres Espanya de rebaixar els impostos.