VÍDEO | Els suggerents poemes de Lluís Bosch prenen vida a la presentació a Figueres
"Perduts enmig del bosc inacabable, seguim el pas d’unes ombres de cendra". Amb aquests dos decasíl·labs perfectes s’obre el nou llibre del poeta figuerenc Lluís Bosch (1974), El vol de les ombres (Cal·lígraf), una declaració d’amor absoluta a la natura i que pren el bosc com a leitmotiv, un bosc vist com un lloc frondós, inabastable i, sovint, misteriós, que esdevé fil conductor real, però també simbòlic del viatge "introspectiu i iniciàtic" que fa la veu poètica al llarg de la vida. El nou poemari connecta amb els dos anteriors -Boscos de cendra i A contrallum- i acaba creant, segons Bosch, una trilogia natural "sorgida de manera espontània i amb treball, també"